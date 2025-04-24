Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin "Yetenek Her Yerde" sloganı ile başlattığı Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF)’nın bu yıl 6.’sı düzenlenecek. 25-26 Nisan tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Fuar Alanı’nda yapılacak olan organizasyonda Aras EDAŞ genç yeteneklerle buluşacak.Birçok kamu kurumu, özel sektör, sivil toplum kuruluşunun yer alacağı fuarda özellikle öğrenci, mezun adayları ve mezunlar için iş ve staj imkânı bulabilecekleri bir ortam oluşturuluyor. Fuarda yerini alacak olan Aras EDAŞ’ın standını ziyaret edenler de şirketin istihdam olanakları, kariyer planı, staj programları ve daha birçok konu hakkında bilgi edinme fırsatı yakalayacak. Şirket temsilcileri, enerji sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen gençlere rehberlik ederek, sektördeki güncel gelişmeler ve gelecekteki fırsatlar hakkında bilgilendirme yapacak.Şirketin Kurumsal İletişim birimi, ziyaretçilere şirketin vizyonu, misyonu, sürdürülebilirlik çalışmaları ve topluma sağladığı katkılar hakkında bilgilendirmelerde bulunacak, Aras EDAŞ’ın kurumsal yapısını ve değerlerini genç yeteneklerle paylaşarak, şirket kültürünü yakından tanımalarına olanak sağlayacak. Şirketin İnsan Kaynakları ekibi de işe alım süreçlerinden mülakat aşamalarına kadar birçok konuda katılımcılara yol gösterirken, enerji sektöründeki güncel gelişmeleri ve kariyer trendlerini de paylaşacak.Aras EDAŞ kariyer yolculuğuna ışık tutuyorEnerji sektöründe sağlam ve sürdürülebilir bir kariyer hedefleyen gençler için Aras EDAŞ, sadece bir iş kapısı değil, aynı zamanda gelişimi destekleyen bir yol arkadaşı olmayı hedefliyor. Eğitim programları, mentörlük imkanları ve yetenek geliştirme projeleriyle genç profesyonellerin kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapmalarını sağlayarak her adımda çalışanlarının yanında yer alıyor. Gençlere büyük önem veren ve sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırmayı hedefleyen Aras EDAŞ, bu büyük organizasyonda sektörün geleceğini şekillendirecek genç yeteneklerle doğrudan iletişim kurarak, onlara ilham vermeyi amaçlıyor ve enerji sektöründe sağlam bir kariyer hedefleyen tüm gençleri Aras EDAŞ standına davet ediyor.Fuara gelen ziyaretçiler, enerji sektörüne dair akıllarındaki tüm soruları uzman isimlerle birebir görüşerek sorma şansı bulacak. Böylece hem sektöre dair daha derinlemesine bilgi edinecek hem de kendi kariyer yolculukları için önemli bir vizyon kazanacaklar.KUDAKAF gibi organizasyonların gençlerin kariyer yolculuklarında önemli bir rehber niteliğinde olduğunu vurgulayan Şirket, gelecekte de benzer etkinliklerde yer almaya devam edileceğini belirtti.