Kağızman’da önceki gün sağanak yağmur sonucu oluşan sel 10 ahırı yıkarken, 20 ev ise sudan zarar görürken, hasat tespit çalışmaları da sürüyor.Kars’ın Kağızman ilçesinde şiddetli yağışın neden olduğu selin ardından, hasar tespit çalışmaları devam ediyor.Yağmur sonrası oluşan selden zarar gören Ağdam, Taşburun, Aydınkavak ve Bulanık köylerinde yaklaşık 10 ahır yıkıldı, 20’ye yakın eve de su doldu.Olay yerinde Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Servis ve DSİ ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Köylerde hasar tespiti yapıyor. Tek tek incelemelerini yapan tek tek not alıyor. DSİ ekipleri ise selin getirdiği kayaları, çamurları ve atıkları temizliyor. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.