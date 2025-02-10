Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeline yönelik, temel itfaiye eğitimi programı başladı. Beş gün boyunca devam edecek olan program kapsamında itfaiye çalışanlarına hem teorik hem de uygulamalı olarak eğitim verilecek.Eğitim programının ilk gününde Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen eğitim seminerine, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu ve itfaiye personeli katıldı. Konya İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı eğitmenler tarafından gerçekleştirilen seminerde yanma ve yangın bilgisi, kişisel koruyucu donanımlar, döndürme ekipmanları söndürme maddeleri, yangına müdahale esasları, kurtarma ekipmanları ve teknikleri, trafik kazalarında kurtarma teknikleri, yüksek ve alçak açı kurtarma teknikleri, yüksekte çalışma teknikleri ve itfaiye ruhsat yönetmeliği konularında bilgiler aktarıldı.İtfaiye personelinin eğitim ve tecrübesini artırarak Elazığ, çevre iller ve ülke genelinde etkili ve sistemli müdahale yöntemlerinin kazandırılmasını amaçlayan eğitim programına Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı personelin yanı sıra ilçe belediyeleri bünyesinde hizmet veren çalışanlar ve askeri personel de katılıyor. İlk gün gerçekleştirilen eğitim seminerinin ardından program, dört gün boyunca Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yerleşkesinde uygulamalı olarak devam edecek ve toplam 110 itfaiye personeli eğitim alacak.’’İtfaiye personeli hayatlarını tehlikeye atarak fedakarca çalışıyor"Eğitim seminerinde konuşan Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, "Elazığ Belediyesi personelinin emekleri, özverisi çok büyük ve çok önemli. Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları da personellerimizin emeklerini, gayretlerini görüyor ve sizlere teşekkür ediyor. İtfaiye personeli arkadaşlarımız da çok önemli bir görev icra ediyor. Kurtarma operasyonlarında personellerimiz, zaman zaman kendi hayatlarını bile tehlikeye atabilecek şekilde fedakarlık ve cesaretle bu işi yapıyor. İtfaiye personelimiz, yaşadığımız afetlerde hem şehrimizde hem de diğer illerde bu fedakarlığı gerçekleştirdiği çalışmalarla gösterdi. İtfaiye Müdürlüğü’müzün geçmişten gelen yüksek bir performansı var ve bu önemli hizmet bitmeyerek özveri ile sürekli devam edecek. Personelimizin aldığı ve alacağı bu eğitimlerle ülkemize, bölgemize ve şehrimize çok önemli hizmetler vermeye devam edeceğiz. Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kardeş şehir anlayışı içinde böyle önemli eğitimlerin personelimize verilmesi, bizleri mutlu etmiştir. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz’’ dedi.Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürü Ahmet Fatih Yücel ise ’’Mevcut personelimizin bilgilerini tazelemek ve aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın tecrübe edinmesi için de teorik ve uygulamalı olarak eğitimler düzenliyoruz. Bu kapsamda Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından ilimize gelen eğitmenler tarafından 5 günlük eğitim programı gerçekleştirilecek. Her anlamda yanımızda olan Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’na teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.