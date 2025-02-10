Hakkari’de ticari taksi duraklarında su aboneliği denetimi gerçekleştirdi. Denetimler sırasında içme suyu aboneliği bulunmayan taksi duraklarına tutanak tutuldu.Yetkililer, ticari işletmelerin içme suyu aboneliğine sahip olması gerektiğini belirterek, eksikliklerin giderilmesi için taksi durağı sahiplerine gerekli bilgilendirmelerde bulundu. Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, su aboneliği olmayan duraklara belirlenen süre içinde gerekli işlemleri tamamlamaları için uyarıda bulundu.Denetimlerin kent genelinde devam edeceği belirtilirken, yetkililer abonelik işlemlerinin tamamlanmaması durumunda cezai işlem uygulanacağını ifade ettiler.