Erzurum’un Oltu ilçesinde zorlu bir süreçle çıkartılan Oltu Taşı ile alakalı yapılan sektörel araştırma ilginç sonuçları beraberinde getirdi.Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yapılan bir sektörel araştırmada , Oltu Taşı’nın ürün haline getirildikten sonra satışı ile ilgili süreçteki üretici - müşteri ilişkileri ortaya koyuldu. Araştırmanın sonuç kısmında süreçlerden birincisinin doğrudan satış olarak ifade edilen üreticinin kendi üretim ya da satış noktasında müşteriye ürününü arz etmesi ve ikinci olarakta dolaylı satış yani; üreticiden aracı üzerinden müşteriye ya da satış noktasına olan satış şeklinde dile getirildi.“Oltu Taşı kullanıcılarını eğitim seviyesi yüksek”Oltu Taşı ürünleri tercih eden tüketiciler üzerine yapılan anket çalışmasında ilginç sonuçlara ulaşıldı. Araştırma verilerine göre; Oltu Taşı tüketicilerin eğitim düzeyinin yüksek (%44,97’si lisans, %25,44’ü lisansüstü, %18,93’ü lise ve %7,1’i ilkokul mezunu), çalışan kesim (%31,43 memur, %14,86’sı işçi) ve orta gelirli olduğu tespit edildi. Oltu Taşı ürünlerin satın alınma yöntemleri ile ilgili olarak müşterilerin çoğunluğunun bu ürünleri Erzurum kent merkezine bulunan satış noktasından (Oltu Taşı ürünler satan dükkanların bir arada bulunduğu mekan olan Taşhan; %48,73), Oltu ilçesinde bulunan ve içerisinde 37 satış mağazasının çalıştırıldığı Oltu Taşı ve Gümüşçüler Çarşısı’ndan (%39,09) ve son yıllarda oranı artmasına rağmen çok yetersiz bir biçimde internetten (%4,57) aldıkları belirlendi.“İthal ürünler Oltu Taşı’nı zorluyor”Araştırmada , Oltu Taşı ürünlerinin Erzurum ve yakın çevresi ile ülke çapında satışa sunulabildiği belirtilerek, “Ancak yerelde satış daha fazla olmasına rağmen ulusal ölçekte müşterilerin ürüne ulaşması doğrudan yereldeki satış noktalarından internet veya telefon üzerinden olmaktadır. Oltu Taşı ürünlerin yerel pazarda kendilerine yer bulmasının en önemli sebebi Oltu Taşı’nın Erzurum’a ait turistik değerinin olmasıdır. Ulusal pazarda ise bu ürünler üreticilerin ya da aracıların ürünleri bizzat kendilerinin Erzurum dışında satışları ile yer bulmaktadır. Türkiye genelinde oluşturulmuş bir bayilik sistemi ya da satış ağı bulunmamaktadır. Oltu Taşı ürünlerin satıldığı Taşhan, Oltu Taşı Gümüşcüler Çarşısı gibi toplu satış merkezlerindeki mağazalarda Oltu Taşı ürünlerin yanı sıra son yıllarda ithal gümüş takılar ve süs taşlarının yoğunlukla satıldığı görülmektedir.” denildi.“Rus Taşı’na yönelik önlemler alınmalı”Oltu Taşı satan yerlerde ürün çeşitliliğinin ithal ürünlerde fazla olması tüketiciyi bu ürünlere yönlendirdiği vurgulanan araştırmada, daha sonra şöyle denildi “Gürcistan’dan getirilen ve fiziksel özellikleri ile Oltu Taşına benzeyen Rus Taşı’nın piyasada Oltu Taşı adıyla pazarlanması tüketicilerde güven sorunu oluşturmaktadır. Oltu Taşı’ndan ayırt edilmesi oldukça zor olan Rus Taşı ürünlerin piyasaya ucuz olarak sürülmesi gerçek Oltu Taşı ürünlerin tercih edilmesi önünde bir engel oluşturmaktadır. Orijinal ürünler için kalite ve fiyat standardizasyonuna yönelik bir sertifikasyon uygulanmamaktadır. Belirli bir standartta üretilip belirli kalitedeki ürünlerin sabit fiyat ile satılması garantisinin tüketiciye verilmesi açısından oldukça önemli olan sertifika uygulaması satış sonrası hizmetlerde tüketicinin muhatap bulması için de gereklidir. Oltu’da faaliyet gösteren Oltu Taşı Sanatını Geliştirme, Sanatkarlarını Koruma ve Kalkındırma Derneği Oltu taşının marka tescil belgesini almıştır.”