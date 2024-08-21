Erzurum Sağlık İl Müdürü Dr. Gürsel Bedir, Erzurum’da 2024 yılı ilk 6 aylık verileri açıkladı. Üniversite ve özeller hariç Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki sağlık kuruluşlarına 2024 yılının ilk altı ayında toplam başvuru sayısı 4 milyon 569 bin 72 oldu.Kamu Hastaneleri, Halk Sağlığı, Acil Sağlık Hizmetleri, Destek Hizmetleri ve Personel Hizmetleri başkanlarıyla beraber Erzurum’daki sağlık hizmetlerinin son durumunu masaya yatırdıklarını ifade eden Sağlık İl Müdürü Dr. Gürsel Bedir, yaptığı paylaşımda ’’İyinin sonu yoktur. Daha iyiye ulaşmak için her zaman bir yol vardır, yeter ki azimle çalışalım...’’ felsefesiyle insanımıza hizmet için değerlendirmelerde bulunduk. Bakanlığımızın e nabız verilerine göre %88.30 hasta memnuniyet oranı bizleri mutlu etse de daha çok çalışma konusunda şevklendiriyor. Sağlık Bakanlığımıza ait sağlık tesislerimizin 2024 yılı ilk 6 aylık verilerini takdirlerinize sunmak istiyorum. Bu verilere Üniversite Hastanemiz ve özel sağlık tesisleri dahil değildir.” dedi.İşte 6 aylık rakamlarErzurum Şehir Hastanesi’ne 2024 yılının ilk altı ayında toplam başvuru sayısı 1 milyon 357 bin 86 kişi, acil başvuru sayısı 338 bin 768 kişi, ameliyat sayısı 35 bin 299 kişi, robotik cerrahi ile yapılan ameliyat sayısı 102, doğum sayısı 2 bin 975, yatan hasta sayısı 32 bin 607 ve yoğun bakım yatan hasta sayısı 4 bin 667 oldu. Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri (Aile Hekimliği ve Diğer Hizmetler) toplam muayene sayısı 2 milyon 567 bin 18 oldu. 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve ambulanslarla toplam taşınan vaka sayısı 38 bin 518 ve helikopter ambulansla taşınan vaka sayısı 217 olarak gerçekleşti. Ağız Diş Sağlığı Merkezleri’ne toplam hasta başvurusu 188 bin 862 oldu.