Iğdır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan kaçak akaryakıt operasyonunda 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda Aralık ilçesi Aşağıçamurlu köyü bölgesinde kaçak akaryakıt bulundurduğu belirlenen üç şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, şüphelilerin ikametleri ve iş yerlerinde yapılan aramalarda önemli miktarda kaçak akaryakıt ve suçta kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyon kapsamında, toplamda 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt, akaryakıt aktarımı için kullanılan 3 adet sayaçlı aparat, 10 adet demir huni ve 30 adet jelikan/bidon bulundu. Yakalanan 3 şüpheli gözaltına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldı.