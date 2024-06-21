Erzurum’da 2024 yılının ilk 5 aylık trafik istatistiklerine bakıldığında polis ve jandarma bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor.Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Trafik İstatistik Verileri ’ne göre; Erzurum’da 5 ayda meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi yaşamını yitirirken, bin 119 kişi de yaralandı.Erzurum’da 2024 yılı Mayıs ayı döneminde; toplam 631 ölümlü-yaralamalı kaza, 997 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 3 kişi öldü, 257 yaralı kayıtlara geçti. Ülkemizde tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kaza sayılarına dahil edilmiyor.