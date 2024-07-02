Irak’ta koroner anjiyografi işlemiyle damarı açılmayan bir hasta, Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan anjiyografi sonrası damarı tamamen açıldı.172 yatak kapasiteli Hakkari Devlet Hastanesi şifa dağıtmaya devam ediyor. Birçok ameliyatın başarılı bir şekilde yapıldığı hastanede, bu defa Irak’tan gelen bir hastanın damarları, Kardiyoloji Uzmanı Uzm Dr. Muhammed Öztürk tarafından başarılı bir şekilde uygulanan operasyonla açıldı.Hastaneden yapılan açıklamada, “Irak’ta koroner anjiyografi işlemiyle damarı açılmayan hasta Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan anjiyografi sonrası damarı tamamen açıldı. Hasta 3 gün sonra şifa ile taburcu edildi. Kardiyoloji ekibimizi tebrik ediyoruz” denildi.