Malatya’da, sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç tırın altına girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, 13.15 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Bölge Trafik Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan 34 EZC 196 plakalı AKSA Fırat Elektrik Dağıtım Şirketine ait hafif ticari araç sürücünün kontrolünden çıkarak aynı yöne seyreden 44 PF 050 plakalı tırın altına girdi. 34 BJU 320 plakalı otomobilinde karıştığı kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.