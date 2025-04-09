Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda 17-18 Nisan 2025 tarihlerinde Malatya’da düzenlenecek İpek Yolu Kariyer Fuarı, üniversite öğrencileri ve mezunlarıyla kamu-özel sektör temsilcilerini bir araya getirecek.Malatya Valisi Seddar Yavuz, 17-18 Nisan 2025 tarihlerinde Malatya’da düzenlenecek olan İpek Yolu Kariyer Fuarı ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Yavuz, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, bölgedeki üniversitelerin paydaşlığıyla gerçekleştirilecek fuarın, Malatya Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi’nde yapılacağını belirtti.Fuar kapsamında öğrencilerle kamu ve özel sektör temsilcilerinin bir araya geleceğini ifade eden Yavuz, "Yetenek Kapısı" platformu üzerinden yapılacak başvurularla öğrencilerin fuara katılım sağlayabileceğini söyledi. Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarının da fuarda yer alacağını vurgulayan Yavuz, etkinliğin istihdam imkanları sunmanın yanı sıra şehrin sosyal ve ekonomik canlılığına katkı sağlayacağını kaydetti.Lise son sınıf öğrencilerinin de belirli planlamalar doğrultusunda fuarı ziyaret etmelerinin, üniversite tercihleri konusunda bilinç kazandıracağını belirten Yavuz, "Bu organizasyon, hem gençlerimiz hem de firmalarımız için büyük bir fırsat" dedi.Toplantının ardından Vali Yavuz ve beraberindeki heyet, aynı salonda düzenlenen Ortaokul Bölge Finalleri Sergisi’ni gezerek projeler hakkında bilgi aldı.