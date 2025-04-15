Hakkari İl Müftüsü Hüseyin Okuş, Ramazan ayında hatimle teravih namazı kıldıran hafızları ödüllendirdi.Müftülük toplantı odasında hafız görevlilerle bir araya gelen İl Müftüsü Okuş; "İl merkezinde iki, Derecik, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde birer camide olmak üzere toplam beş camide bütün hafız görevlilerimizin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz hatimle teravih namazında gösterdiğiniz başarı nedeniyle hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.Hafız olmaktan ziyade hafız kalmanın önemine vurgu yapan İl Müftüsü Okuş, hafızlardan önümüzdeki yıllarda tek başına hatimle teravih namazı kıldırabilme cesaret ve seviyesine ulaşıncaya kadar çalışmalarını istedi.İl Müftüsü Okuş, konuşmanın ardında hafız görevlilerin konuyla ilgili görüş ve önerilerini alarak çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.