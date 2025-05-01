Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Nisan Ayı 2. Yönetim Kurulu Toplantısı’na başkanlık etti.Toplantıda; 2025 yılı nisan ve mayıs aylarında ilana çıkan ve çıkacak parseller, HDA ve doğal gaz ihaleleri, OSB sınır genişletme çalışmaları, İmar planı değişiklikleri, iç tüzük hazırlıkları ve yatırımcı talepleri gibi başlıklar kapsamlı şekilde ele alındı.Vali Çiftçi’nin başkanlık ettiği toplantı; Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk ve 2. OSB Bölge Müdürü Fırat Karakaya’nın katılımlarıyla gerçekleştirildi.