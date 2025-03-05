Malatya’da yüzde 25’lere varan fiyat düşüşlerine rağmen ikinci el otomobil satışlarında durağanlığın devam ettiğini belirten esnaf, hareketlilik için Ramazan Bayramı’nı bekliyor.Malatya’da ikinci el araç piyasasında yüzde 25’lere varan fiyat düşüşü yaşandığını, buna rağmen işlerin durgun olduğunu ifade eden galerici esnafı 1 milyonluk bir aracın 750 bin TL’ye satışa sunulmasına rağmen alıcı bulamadığını söyledi."Durağanlık devam ediyor"2024 yılı sonlarında sektörde başlayan durağanlığın devam ettiğini kaydeden Malatya Yeşiltepe Galericiler Sitesi Denetim Kurulu Başkanı Başkan Göksel Levent, Ramazan ayının ortaları itibariyle satışlarda hareketlilik beklediklerini ifade etti."Fiyatlarda yüzde 25‘lere varan düşüş yaşanıyor"Faiz indirimleri ile krediye erişimin de fiyatları doğrudan etkilendiğini aktaran Levent, yüzde 25’lere varan indirimlere rağmen sektördeki durgunluğunun devam ettiğini söyledi.