Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde "Tasarruflu Su Kullanımı" eğitimi gerçekleştirildi.2023 yılında başlatılan Ulusal Su Verimliliği Seferberliği kapsamında, su verimliliği kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla 2024-2025 eğitim öğretim yılında merkez ve köy okullarında öğrencilere yönelik eğitimler devam ediyor. Bu kapsamda Tuzluca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tuzluca Mehmet Akif İlkokulu’nda "Tasarruflu Su Kullanımı" konusunda eğitim düzenlendi. Eğitime, okulun 100 öğrencisi ve öğretmenleri katıldı. Eğitimde, evsel su tüketiminin azaltılması ve su verimliliği ile ilgili sunumlar yapıldı. Ayrıca, suyun verimli kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli videolar gösterildi.Eğitim sonunda öğrenciler, günlük yaşamlarında suyu daha verimli kullanma yöntemlerini öğrenerek, su kaynaklarının korunması gerektiği konusunda bilinçlendirildiler. Bu tür eğitimlerin, su tasarrufu bilincinin yayılmasına büyük katkı sağlaması bekleniyor.