Elazığ’da turizm tesisleri, kafeler, restoranlar ve kamu kurumları kapsamlı güvenlik denetiminden geçirildi.Valilik tarafından yapılan incelemelerde, 51 otelde 218 denetim gerçekleştirilirken, toplam 493 noktada yangın ve güvenlik kontrolleri yapıldı. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu denetimlerle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı turizm işletme belgeli tesislerde denetimlerin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün koordinasyonunda titizlikle sürdürüldüğünü söyledi. Vali Hatipoğlu, ’’Kamu kurumlarının iş birliğiyle yürütülen denetimlerde, işletmelerin güvenlik ve kalite standartlarına uygunluğu detaylı şekilde inceleniyor. Bu kapsamda Elazığ Belediye Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Sosyal Güvenlik Müdürlüğü, kendi yetki alanları doğrultusunda il genelinde faaliyet gösteren 51 otelde toplam 218 denetim gerçekleştirdi. Ayrıca, ilimizde faaliyet gösteren konaklama tesisleri, kafeler, restoranlar ve halka açık işletmelerde yangın ve güvenlik denetimleri aralıksız sürdürülüyor. Valiliğimiz öncülüğünde oluşturulan komisyon tarafından yürütülen bu denetimlerde, işletmelere eksikliklerini gidermeleri konusunda rehberlik edilerek güvenlik standartlarının yükseltilmesi sağlanıyor. Bu çerçevede İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Jandarma İHA Grup Komutanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğüne bağlı birimlerin yanı sıra Adalet Bakanlığına bağlı cezaevleri ile Sağlık İl Müdürlüğüne bağlı kamu ve özel hastaneler de dahil olmak üzere toplam 493 noktada yangın ve güvenlik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler, işletmelerin güvenliğini artırmak ve vatandaşlarımızın huzur içinde hizmet almasını sağlamak amacıyla kesintisiz devam edecektir’’ ifadelerini kullandı.