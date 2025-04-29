Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi röntgen bölümünde oluşan sıra yoğunluğu gergin anların yaşanmasına neden oldu.Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi’nde röntgen bölümünde yaşanan yoğunluk sebebi ile hasta ve hasta yakınları sıra beklemenin yanı sıra, yapılan ayrımcılığa tepki gösterdiler.Sabah saatlerinden itibaren bekleyen hastalar, uzun süre beklemenin yanı sıra, hastane çalışanlarının kendi tanıdıklarına öncelik göstermesine tepki gösterdi. Sıra aldıktan sonra uzun saatler bekleyen bazı hastalar ise daha fazla beklemeyerek hastaneden ayrıldıkları görüldü.Röntgen odasında tek personel ile yürütülmeye çalışılan sağlık hizmetinin yetersiz kaldığını ifade eden vatandaşlar, bu duruma bir çözüm bulunamamasına bir anlam veremediklerini ifade ederek, yetkilileri göreve davet etti.Sabah saatlerinden itibaren beklediğini ve bir türlü kendisine sıra gelmediğini belirten Hasan Öner isimli vatandaş, "Biz sabah geliyoruz. Öğleden sonra bile sıra bir türlü bize gelmiyor. Neden sıra bize gelmiyor. Hastane personelinin adam kayırma, kendi adamlarını öne almalarını gündeme getirmek istiyoruz. Biz bu konuda çok mağduruz. Büyüklerimizin bize el atmasını istiyoruz, sadece bu yardımı istiyor, başka bir şey istemiyoruz" dedi.