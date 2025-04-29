Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu Kûtü’l Amare Zaferinin 109. Yıl Dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Rektör Hacımüftüoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı: "Tarihimizin altın sayfalarından biri olan ve Osmanlı ordusunun eşsiz bir azim, inanç ve kararlılıkla kazandığı Kûtü’l Amare Zaferinin 109. yıl dönümünü idrak etmenin onurunu yaşıyoruz.Birinci Dünya Savaşı sırasında, Halil Kut Paşa komutasındaki Türk ordusunun 13 bini aşkın İngiliz askerini esir alarak kazandığı bu büyük zafer, milletimizin inançla ve vatan sevgisiyle neler başarabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. 29 Nisan 1916’da, Bağdat’ın güneyinde yer alan Kûtü’l Amare kasabasında tarihe altın harflerle yazılan bu başarı, Çanakkale Zaferinden sonra Türk ordusunun kazandığı en büyük zaferlerden biri olarak kayıtlara geçmiştir.İmkânsızlıklar içinde verilen bu mücadele, milletimizin azmi, vatanına olan bağlılığı ve sarsılmaz iradesiyle kazanılmış; bu toprakların hangi fedakârlıklarla vatan yapıldığını bir kez daha ortaya koymuştur.Kûtü’l Amare, sadece bir askeri zafer değil; aynı zamanda inancın, stratejinin ve kahramanlığın destanıdır. Bu anlamlı gün vesilesiyle, bizlere bu şanlı mirası bırakan başta Halil Kut Paşa ve silah arkadaşları olmak üzere tüm ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.Tarihin unutturamadığı bu eşsiz zafer, milletimizin hafızasında daima canlı kalacak; gelecek nesillere ilham vermeye devam edecektir."