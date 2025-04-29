Van’ın Gevaş ilçesinde kontrolden çıkan Bülent Börek firmasına ait minibüsün Van Gölü’ne uçması sonucu 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Akdamar Adası önünde meydana geldi. Tatvan istikametinden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ESS 925 plakalı bir börek firmasına ait minibüs, kontrolden çıkarak Van Gölü’ne uçtu. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaralı araçtan çıkarılarak hastaneye sevk edilirken, kaza ile ilgili araştırmanın başlatıldığı belirtildi.