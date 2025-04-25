Iğdır’da kadın çiftçilere "Toprağın Bereketi Kadının Gücüyle Artıyor" projesi kapsamında fide dağıtımı yapıldı.Iğdır’da kadın çiftçilere yönelik önemli bir proje hayata geçirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen "Toprağın Bereketi Kadının Gücüyle Artıyor Projesi" kapsamında, 20 kadın üreticiye fide dağıtımı yapıldı. Proje ile bölgedeki kadın çiftçilerin tarımsal üretime aktif şekilde katılmaları ve tarımsal üretimi artırması hedefleniyor. Aynı zamanda, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha aktif rol alması ve aile bütçesine katkı sağlaması amaçlanıyor.Programda bir konuşma yapan Iğdır Valisi Ercan Turan, "Iğdır bizim bahçemiz, bahçemizi biz güzel bir şekilde temizlersek Türkiye temiz olacak. Ürettiğimiz ölçüde güçlü olacağız ben en büyük teşekkürü kadın çiftçilerimize yapıyorum. Cesaretlerinden dolayı, ürettiklerinden dolayı her türlü zorla rağmen üretimi bırakmadıkları için inşallah bu ürettikleri ürünleri daha güzel bir şekilde değerlendirmek için tarım müdürlüğümüz ve bakanlığımız çalışma yapacaktır" dedi.Programda konuşan İl Tarım Müdürü Ahmet Tingiş ise, "Toprağın Bereketi Kadının Gücüyle Artıyor" projesi kapsamında ilimiz merkez köylerinde özellikle tarımsal üretim kooperatifleri ile bağlantılı olan 20 üretici kadınımıza kırsal kalkınma ve aile işletmesine entegre etme adına yaş sebze meyve üretimine teşvik etmek için çalışma yaptık. Akabinde üretmiş oldukları ürünleri pazarlayabilmeleri için yaş meyve kurutma sektörüne yönlendirme çalışmalarına başlanmıştır" dedi.Proje kapsamında fide alan kadınlardan Yıldız Aktaş ise, "Biz bugün İl Tarım Müdürlüğünü düzenlemiş olduğu projeye katıldık. İl müdürümüz Ahmet Tingiş’in çabaları ile düzenlenen projede fidelerimizi aldık. İnşallah güzel bir verim alırız" dedi.