Iğdır’da Merkez Mehmet Çavuş Ortaokulu ve Alikamerli Ortaokulu öğrencileri ile gerçekleştirilen "Tabiatı Koruma, Biyoçeşitlilik ve Biyokaçakçılık" eğitimlerinde, öğrenciler doğanın korunması ve biyolojik çeşitliliğin önemi hakkında bilgi sahibi oldular.Eğitimlerde, ülkemizin zengin flora ve fauna varlığı ile milli parkların korunmasının önemi vurgulandı. Eğitim kapsamında, doğa ve çevre bilincini artırmaya yönelik çeşitli aktiviteler de yer aldı. Öğrencilere, biyokaçakçılığın önlenmesi ve doğanın sürdürülebilir şekilde korunması için atılacak adımlar anlatıldı. Ayrıca, milli parkların ve doğal yaşam alanlarının korunmasının, sadece Türkiye için değil, tüm dünya için büyük bir öneme sahip olduğu belirtildi.