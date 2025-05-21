Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Eliaçık İlkokulu-Ortaokulu tarafından düzenlenen "Bahar Şenlikleri" kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.2024-2025 eğitim öğretim yılı "Bahar Şenlikleri" çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler, sahne gösterileri, yüz boyama, okuma bayramı ve uçurtma uçurma gibi birçok renkli faaliyette bulundu. Şenliği izleyen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, futbol turnuvasında birinci olan takıma madalyalarını takdim etti.Okulda düzenlenen sergileri gezerek öğrencilerin çalışmalarını inceleyen Kökrek, öğrencilerle birlikte zeka oyunları oynadı, ardından fidan dikimi etkinliğine katıldı.Etkinliklerin ardından okulda çeşitli incelemelerde bulunan Kökrek, öğretmenlerle de bir araya geldi. Öğretmenlerin talep ve önerilerini dinleyen Kökrek, taleplerin yerine getirilmesi için İl Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Bilgiç’e gerekli talimatları verdi.Velilerle de bir süre sohbet eden Kökrek, yaptığı açıklamada Bahar Şenlikleri’nin düzenlenmesinde emeği geçen tüm öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti.