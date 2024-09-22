Iğdır İl Müftülüğü ve Iğdır Üniversitesi paydaşlığında "Mevlid-i Nebi Haftası" kapsamında "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu program düzenlendi.Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.Programda konuşan Rektör Alma, Peygamber Efendimiz’in hayatının sadece şekilsel ibadetlerle sınırlı tutulmaması gerektiğini vurgulayarak Peygamberimizin ahlaki duruşunun, toplumsal adalet anlayışının, ekonomik ve hukuki prensiplerinin tüm Müslümanlar için bir rehber olması gerektiğini belirtti.Rektör Alma, sözlerine şöyle devam etti: "Peygamberimizin sünnetini günlük yaşamda uygulamak önemlidir. Ancak aynı sünnetin; siyasette, ekonomide, hukukta, eğitimde, aile hayatında, mirasta ve ahlakta da uygulanması gerekir. Eğer bunlar ihmal ediliyorsa, Peygamberimizi tam anlamıyla anlamamışız demektir." dedi.Program, konuşmaların ardından günün anısına toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.