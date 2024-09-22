Elazığ’da küçükbaş hayvanlara yönelik başlatılan aşılama ve küpeleme çalışmaları devam ediyor.Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Hayvan Hastalıkları İle Mücadele Programı çerçevesinde küçükbaş hayvanlar aşılanıyor. Veteriner hekimler, teknikerler ve teknisyenler ile hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında Ağın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Yedibağ köyünde küçükbaş hayvan aşılama ve küpeleme çalışması gerçekleştirildi.Öte yandan ekipler,besicilere bilgilendirmelerde de bulundu.