Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü öğrencilerine yönelik, haritacılık sektöründe önemli bir yere sahip olan Kaya Harita tarafından “Özel Sektörde Haritacılık Faaliyetleri” başlıklı bir seminer düzenlendi.Seminerde, Kaya Harita’nın sektördeki faaliyetleri hakkında bilgi verilirken firmanın yenilikçi teknolojileri de tanıtıldı. Konuşmacı Samed Baydemir tarafından yapılan sunumda, a-GEO GNSS cihazının tanıtımı gerçekleştirildi ve cihazın kullanım alanlarına dair detaylı bilgi paylaşıldı.Etkinliğe katılan öğrencilere, Kaya Harita tarafından çeşitli hediyeler sunuldu ve firmanın CORS istasyonlarını kullanabilmeleri için özel CORS şifreleri hediye edildi.Yapılan sunumların ardından program, soru cevap bölümüyle tamamlandı.Etkinlik sonunda, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aliihsan Şekertekin, katkılarından dolayı Kaya Harita’ya bir teşekkür belgesi takdim etti.Kaya Harita ayrıca bölüme, a-GEO GNSS marka GNSS alıcısını hibe ederek eğitime ve öğrenci projelerine destek verdi.