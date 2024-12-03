Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza Elazığ - Bingöl karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ yönünden Bingöl istikametine seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.