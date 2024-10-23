Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde husumetlilerin arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.Olay gece yarası, Yeşilyurt ilçesine bağlı Melekbaba Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede karşılaşan husumetliler D.K. ile S.G. arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada açılan ateş sonucu S.G. yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bölgede inceleme yapan ekipler 2 adet tabanca bulurken, zanlı D.K. yakalanarak gözaltına alındı.Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.