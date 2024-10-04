Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Dize Mahallesi’nde hendek olayları döneminde yıkılan ve nisan ayında temelleri atılan yeni aile sağlık merkezinin ay sonunda hizmet vermesi bekleniyor.9 bin nüfusa sahip Dize Mahallesi’nin sakinleri, aile sağlık merkezinin olmayışından dolayı farklı bölgelere giderek tedavi işlemlerini görüyorlar. Yüksekova’da hendek döneminde yıkılan aile sağlık merkezinin yeniden yapılması için girişimde bulunan Dize Mahalle Muhtarı Şükrü Tunç sayesinde nisan ayında yapımına başlanan 3. Nolu Aile Hekimliği, bölgenin en donanımlı sağlık merkezi olarak ay sonunda hasta kabulüne başlayacak.3 mahalle ve çevre köylere de hizmet verecek olan 3. Nolu Aile Hekimliğini mahalleye kazandırdıklarını ifade eden Mahalle Muhtarı Şükrü Tunç, “Mahalle sakinlerimiz doktora gitmek için farklı noktalarda bulunan yerlere ya da direkt hastaneye giderek tedavilerini yapıyorlardı. Mahalle muhtarı olarak sıkı takipli görüşmeler ve girişimlerde bulunduk. Şükür en sonunda mahallemize 3. Nolu Aile Sağlık Merkezi’nin yapımına başlandı. Şimdi ise bitirme aşamasına geldik diyebiliriz. Bundan dolayı çok mutluyuz. Bu güzel hizmet için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aile hekimliğimiz inşallah ay sonunda hasta kabulüne başlıyor. Mahalle sakinlerimize şimdiden hayırlı olsun’’ dedi.