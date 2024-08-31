Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan İlhan Turfand isimli öğretmen, okulların tatil edilmesiyle birlikte köyünde çiftçilik yapıyor.İlçeye 17 kilometre uzaklıkta bulunan Bağdaş köyünde yaşayan İlhan Turfand isimli öğretmen, okullar tatil olduktan sonra gittiği köyünde çiftçilik yapıyor. Okul döneminde öğrencilerine büyük başarılar katan Turfand, tatilde ise köyünde çiftçilik yaparak ailesine destek oluyor. Adeta çöle dönüşen köyünün yeşillenmesi için farklı meyve ağaçları diken Turfand, böylece köylülere de örnek oluyor.Birkaç yıl önce Doski Vadisine gezmeğe gittiğini ve orada gördüğü manzara karşısında şaşkına döndüğünü belirten Turfand, “Doğası harikaydı. Bende köyüm için hemen harekete geçtim. İlk başlarda değişik meyve ağaçları daha sonrasında ise Adilcevaz’dan ceviz fidanlarını getirdim. Yıllardır büyük emekle baktığım ağaçlar, şuan güzel bir şekilde yeşerdi ve büyüdü. Hiç kimse bu çölü yeşile dönüştüreceğime inanmıyordu. Şükürler olsun ki şuan yeşil vadiye döndü” dedi.Okul döneminde öğretmen, yaz tatilinde ise iyi bir çiftçi olduğunu vurgulayan Turfand, “Ben aynı zamanda tarımla da uğraşıyorum. Burada tüm sebzelerin ekimini de ben yaptım. Bundan zevk alıyorum. İnşallah ileriki bir zamanda büyük bir başarı ile bölgeye örnek olacağız” ifadelerini kullandı.Öte yandan, ilgili mühendislerle Turfand’ı ziyaret eden Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit ise kendisini tebrik etti.