Malatya İnönü Üniversitesi’nde görevli asistan hekimler, ek ücret ödemelerinin düzeltilmesini talep etti.İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimliği önünde konuyla ilgili basın açıklamasında bulunan Hekimsen Temsilcisi Dr. Nimet Ergün, “Konuya ilişkin daha önce gerek sendika üzerinden gerek şahsımız tarafından ilgili idari makamlardan defaatle toplantı talep edilmiş fakat sonuç almak şöyle dursun toplantı taleplerine çoğu zaman dönüş dahi yapılmamıştır. Bu durum biz asistan hekimleri çözüme yönelik hukuki adımlar atmaya sevk etmiştir. Yükseköğretim kurumlarında döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemelere ilişkin yönetmelikte 15.09.2022 tarih ve 31954 sayılı yönetmelikle bazı değişikliklere gidilerek, üniversite hastanelerinde sağlık hizmeti sunan hekimlerin alacakları ek ödemelerin Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan hekimlere ödenen ek ödemelere eşitlenmesi sağlanmak istenmiştir. Ayrıca üniversitelerde çalışan hekimlere ödenen ücretlerin üniversitelere yük olmaması adına ’Sabit Ek Ödemeler’ genel bütçeden ödenmeye başlanmıştır. Ne yazık ki biz hekimlere ödeme yapılacağı zaman üniversiteler kendi bütçelerinden ödenmeyen bir parayı mahsup ederek bizleri mağdur etmektedir. 15.09.2022 tarih ve 31954 sayılı Yönetmeliğin 3. maddesinin Ç bendinde mahsup işleminin neye göre yapılacağı belirtilmiş ve bu esaslar üniversitenin bütçesinden ödenen ücretler için geçerli olarak değerlendirilmiştir“ dedi."Ödemelerde uygun düzenlemeler yapılmaması halinde hukuki yollara başvuracağız"Genel bütçeden ödenen sabit ek ödemenin doğrudan ilgilisine verilmek üzere hekimler için ayrılmış olup, mahsup yapılmaması gerektiğini ifade eden Ergün, “Dolayısı ile de bu durum üniversitenin karına, hak sahibi biz hekimlerin ise zararına bir sonuç doğurmaktadır. 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu’nun geçici 3. maddesinin 5. fıkrası ’Üniversitelerde tıpta uzmanlık öğrenimi yapan personele yapılacak her türlü ödemenin net tutarı, Sağlık Bakanlığı’nın aynı durumda bulunan personeline verilen ödemelerin net tutarından az olması halinde aradaki fark tazminat olarak üniversite bütçesinden ödenir’ şeklindedir. Ancak almış olduğumuz ücretlerden görüleceği üzere söz konusu ücretlerin herhangi bir şekilde Sağlık Bakanlığı adına çalışan eş seviyedeki hekimlerle karşılaştırması yapılmadan ödemelere devam edilmektedir. Kaldı ki 6 Şubat depremleri neticesinde zaten dezavantajlı durumda bulunan ilimiz, ek ödemelerdeki hukuksuzluklar nedeniyle tercih edilmiyor olup, asistan hekim sayısı gün geçtikçe erimeye devam ediyor. Diğer yandan bu hatalı uygulamalara karşı açılan idari davalarda da haklılığımız ortaya çıkmış, Konya Selçuk Üniversitesi’nde mahkeme kararlarıyla birlikte geriye dönük ödemeler yapılmıştır. Ayrıca tarafımızca kamu denetçiliğine yapılan başvurumuz lehimize sonuçlanmış fakat ödemelerin düzeltilmemesi üzerine dava yoluna gidilmiştir. Yapılan bu işlemler neticesinde ödenen tazminatlar ile yargılama giderleri de ayrıca kamu zararına yol açmıştır. Bu işlemleri tesis eden kamu görevlilerinin ortaya çıkan kamu zararından sorumlu oldukları da açıktır. İnönü Üniversitesi asistan hekimleri olarak hukuka aykırı olarak yapılan ek ücret ödemelerimizin düzeltilmesini talep ediyoruz. Ödemelerde uygun düzenlemeler yapılmaması halinde ise hukuki yollara başvuracağımızı ve hukuken tanınan eylemlerimize devam edeceğimizi de açıkça belirtiyoruz“ diye konuştu.