Ankara’da düzenlenen İsmail Demirci U13 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda, 34 kiloda Ağrılı sporcu Berat Çelik Türkiye şampiyonu oldu.Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, yaptığı açıklamada, şampiyonanın önemine vurgu yaparak, "Ankara’da düzenlenen İsmail Demirci U13 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda, 34 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Ağrılı sporcumuz Berat Çelik’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.Çelebi, Berat Çelik’in bu başarıyla Ağrı’yı gururlandırdığını belirterek, genç sporculara örnek olduğunu ve gelecekte de daha büyük başarılara imza atacağına inandığını ifade etti.Berat Çelik ise, kazandığı bu başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, antrenörlerine ve ailesine teşekkür etti. Çelik, "Bu başarıyı elde etmek için çok çalıştım. Hedefim, ileride uluslararası arenada da başarılı olmak" diye konuştu.