Ülke genelinde bu yıl uygulanmaya başlayan Harezmi Eğitim Modelinin ilk sergisi Erzurum’da Zübeyde Hanım Anaokulu’nda açıldı.Disiplinler arası düşünmeyi, iş birliğini, geliştirici ve problem çözme becerilerini merkeze alan bu yenilikçi model, erken çocukluk eğitimine farklı bir soluk getiriyor. Erzurum’da Zübeyde Hanım Anaokulunda gerçekleştirilen etkinlikte, model kapsamında minik öğrencilerle yıl boyunca yürütülen çalışmalar sergilendi. Etkinliğe Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri ve veliler katılım sağladı. Veliler, çocuklarının gelişim sürecine dair bilgi edinme ve yapılan çalışmaları yerinde gözlemleme imkânı buldu. Öğrenciler bu süreçte arkadaşlarıyla birlikte düşünmekten, konuşmaktan ve çözüm üretmekten keyif aldıklarını bildirdiler. Öğrenmenin eğlenceli hale geldiğini belirten öğrenciler, "Oyunlar oynayarak yeni şeyler öğreniyoruz. Öğretmenlerinin verdiği ipuçlarıyla kendi fikirlerimizi geliştiriyoruz" dediler.Harezmi Eğitim Modelinin yanı sıra okulda robotik kodlama, STEM ve biyomimikri alanlarında da projeler yürütülüyor. Tüm bu çalışmalar, okul öncesi düzeyde 21. yüzyıl becerilerinin temellerini atmayı amaçlıyor. Modelin okul öncesi uygulayıcı öğretmenleri Ruşen Hattatoğlu Ece, Bilali Habeş Ece, Sare Akçıl ve Nurdan Emeç; bu modeli ve yürüttükleri projeleri yaygınlaştırarak daha fazla çocuğa ulaşmayı ve diğer kurumlara da ilham olmayı hedeflediklerini belirttiler.Öğretmen Ruşen Hattatoğlu Ece, "Öğrencilerimizle birlikte Harezmi Eğitim Modeli kapsamında çok yönlü, geliştirici ve çözüm odaklı çalışmalar yürüttük. Bu model sayesinde çocuklar kendi öğrenme süreçlerinde aktif rol aldı" dedi.