Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İliç Gençlik Merkezi’nde Ebru Sanatı Kursu düzenlendi. Gençler geleneksel Türk sanatı Ebru’yu öğrenip kendi eserlerini yaptı.Gençlerin sanatsal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Erzincan Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı İliç Gençlik Merkezi, Ebru sanatını gençlerle buluşturdu.İliç Gençlik Merkezi’nde düzenlenen kursta, katılımcı gençlere ilk olarak bu zarif sanatın tarihçesi, felsefesi ve kullanılan malzemeler hakkında temel bilgiler verildi. Ardından gençler, eğitmenler eşliğinde ebru teknesinin başına geçerek su üzerinde kendi eserlerini yaptılar.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, Gençlik Merkezleri bünyesinde düzenlenen bu tür sanatsal faaliyetlerin gençlerin gelişimine olumlu etkileri olduğunu vurguladı. Yetkililer, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini destekleyen, onlara yeni ufuklar açan ve kültürel mirasa sahip çıkmalarını teşvik eden faaliyetlere gelecekte de devam edileceğini belirtti.