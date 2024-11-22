Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Afet Birimi tarafından düzenlenen Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) uygulama eğitimi başarıyla tamamlandı.19-21 Kasım 2024 tarihleri arasında Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Afet Birimi tarafından düzenlenen Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) uygulama eğitimi, merkez, özel ve ilçe hastanelerinden 23 personelin katılımıyla tamamlandı.Eğitim, afet durumlarında hastanelerin sağlık hizmetleri sunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla önemli bir adım olarak değerlendirildi.Eğitim programına katılan sağlık personeli ve diğer ilgili çalışanlar, afetlere hazırlıklı olma noktasında gerekli bilgi ve becerilerini artırarak, afet anlarında hızlı ve etkili bir şekilde sağlık hizmeti sunma konusunda donanım kazandılar.