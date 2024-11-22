Elazığ 1. Amatör Küme ekiplerinden Beyhan Belediyespor’un Başkanı Nihat Topçuoğlu, hedefe oynayan bir takım oluşturarak, önümüzdeki yıllarda Elazığ’ı Bölgesel Amatör Lig ve daha sonra 3. Lig’de temsil etmek istediklerini söyledi.Elazığ 1. Amatör Küme’de mücadele eden ve uzun yıllardır istikrarlı bir tablo çizen Beyhan Belediyespor’da Başkan Nihat Topçuoğlu, takımın hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Topçuoğlu, hedefe oynayan bir takım olacaklarını ve ilerleyen dönemlerde hedeflerinin Elazığ’ı önce BAL, daha sonra da 3. Lig’de temsil etmek olduğunu söyledi.Belde gençliğine her zaman önem veren bir takım olduklarını kaydeden Başkan Topçuoğlu, "1. Amatör Küme’de mücadelemizin yanı sıra altyapımızı da büyük önem veriyoruz. U14, U15 ve U16 Ligi’nde de faaliyet göstereceğiz. Belediye başkanımız Bayram Öztürk nezdinde gençlerimize önem veriyoruz ve beldemiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.