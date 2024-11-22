Elazığ’da Okul Sporları kapsamında düzenlenen bowling müsabakaları sona erdi.Okul sporları kapsamında düzenlenen Bowling müsabakaları 2 kız 4 erkek takım olmak üzere toplam 66 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. 2024-2025 eğitim öğretim yılı okul sporları faaliyet takviminde yer alan gençler A bowling müsabakaları 20 Kasım tarihinde Elazığ’da bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi. Müsabaka 20 Kasım tarihinde gerçekleştirilip son buldu.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ’’Okul sporları kapsamında düzenlenen bowling müsabakasına toplamda 6 takımın katılımıyla 20 kasım tarihinde gerçekleştirilip son bulmuştur. Yapılan müsabakada dereceye giren takımlarımızı ve antrenörlerini tebrik ediyoruz” denildi.