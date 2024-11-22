Kars’ta bazı bölgelerde gelişi güzel dökülen inşaat atıkları çevreyi tehdit ediyor. Doğal güzellikleriyle ünlü şehirde, kontrolsüz bir şekilde bırakılan atıklar hem görsel kirliliğe yol açıyor hem de çevreye zarar veriyor.Özellikle Dereiçi bölgesinde yol kenarlarında rastlanan beton, tuğla ve plastik gibi inşaat malzemeleri, hem çevreyi kirletirken, vatandaşlar, yetkililerden bu soruna bir an önce çözüm bulunmasını talep ediyor.“Doğal güzelliklerimiz yok oluyor”Kars’ta insanların en çok ziyaret ettikleri ve kale yolu güzergahında bulunan Dereiçi bölgesinin inşaat atıkları dökülerek doğal güzelliklerinin tehdit edildiğini ifade eden vatandaşlar, “Bu bölge, temiz havası ve doğal güzellikleriyle biliniyor. Ancak son yıllarda inşaat atıkları her yere yayılmış durumda. Kimse bunun önlemini almıyor. Bu durumu görmek bizi üzüyor" dediler.“Denetimler yetersiz”Kars Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin denetim yapması ve gerekli cezai işlemleri uygulaması gerektiğini belirten vatandaşlar, Dereiçi bölgesinin giriş kısmına güvenlik kameraları konulması gerektiğini ve buralara atık dökenlerin tespit edilerek cezalandırılmalarını istediler.Çevreyi korumak adına toplumsal bilincin artırılması gerektiğine dikkat çeken vatandaşlar, “Bu sorun sadece yetkililerin değil, hepimizin sorumluluğunda. Daha duyarlı olmalıyız” diye konuştular.Öte yandan Kars’ın doğasını korumak ve çevreyi temiz tutmak adına yetkililerce atılacak adımların, gelecekte bu tür problemleri önlemesi bekleniyor.