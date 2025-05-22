HAKKARİ (İHA) – Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Şube Müdürleri Oktay Kızılkaya ve Nazif Tatlı, Hakkâri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Muaz Özdemir ve Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi yetkililerinin katılımıyla ilköğretim öğrencilerinin trafik bilinci kazanmalarını amaçlayan "Çocuk Trafik Eğitim Parkı"nı ziyaret etti.Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik’in direktifleriyle Hakkâri Belediyesi tarafından inşa edilen park, 1.100 metrekarelik alanda çocuklara trafik bilincini kazandırmak üzere tamamen eğitim amaçlı olarak tasarlandı. Parkta; 400 metre trafik yolu, 200 metre bisiklet yolu, 1 idari bina, 1 bisiklet ve araç deposu, kapalı tribün ve bir yaya üst geçidi bulunuyor. Miniklerin hem eğlenip hem de öğrenebileceği şekilde tasarlanan parkta, çocuklara gezi, gözlem ve simülasyonlarla desteklenmiş trafik eğitimi veriliyor. Günde ortalama 100, ayda ise yaklaşık 2 bin 700 öğrenci bu eğitimlerden faydalanıyor.Eğitimleri yerinde gözlemleyen İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, "Daha donanımlı bir nesil yetiştirmek amacıyla Valimiz Ali Çelik’in direktifleriyle oluşturulan bu parkta, çocuklarımız planlı bir şekilde eğitimlere alınıyor. Emniyet Müdürlüğü, belediye ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle çocuklarımız trafik kurallarını eğlenerek öğreniyor. Belki trafik kazalarında kaybedilen hayatları geri getiremeyiz; ancak bu tesis sayesinde gelecekte yaşanabilecek kazaların önüne geçebiliriz. Bu anlamlı projede emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.Kapalı tribünde öğrencilerle sohbet eden Yılmaz, çocuklara önemli bir sorumluluk da yükleyerek, "Burada öğrendiklerinizi ailenizle paylaşın. Herkes trafik kuralları konusunda bilgili ve bilinçli olursa, inşallah trafik kazalarını birlikte ortadan kaldırabiliriz" ifadelerini kullandı.Etkinlik, eğitime katılan öğrencilerle günün anısına çekilen toplu fotoğrafla son buldu.