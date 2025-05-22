Muş’ta güneşin etrafında oluşan hale, vatandaşların ilgisini çekerken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.Muş’ta gökyüzünde meydana gelen doğa olayı, görenleri etkiledi. Güneşin etrafında belirgin şekilde görülen ışık halkası (hale), cep telefonlarıyla görüntülendi. Uzmanlara göre bu olay, atmosferdeki buz kristallerinin güneş ışığını belli bir açıyla kırması sonucu oluşuyor ve oldukça nadir rastlanıyor. Güneşin veya ayın etrafında yaklaşık 22 derece çapında bir halka olan bu olaya halk arasında "güneş tacı" ya da "gök halkası" da deniyor.Son günlerde Muş ili ve çevresinde halk arasında pek sık rastlanmayan ve "Güneş Halesi" olarak adlandırılan ilginç bir doğa olayı gözlemlendiğini söyleyen MAUN Afet Yönetim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. İskender Dölek, "Nadir görülen bu optik fenomen, vatandaşlar arasında ilk başta tedirginliğe yol açtı. Ancak uzmanlar, endişe edilecek bir durum olmadığını belirtiyor. Güneş halesi, atmosferin üst katmanlarında oluşan sirrus bulutları içerisinde yer alan ince buz kristallerinin, güneş ışığını belirli açılarla kırması sonucu meydana gelir. Bu kırılma, güneşin etrafında halka şeklinde parlak bir yapı oluşturur. Tamamen doğal ve optik bir olay olan hale, genellikle 22 derece açıyla kırılan ışığın sonucudur ve oldukça nadir gözlemlenir. Görsel olarak etkileyici olan bu doğa olayı, herhangi bir tehlike arz etmez. Görsel olarak etkileyici olan bu halka, zaman zaman halk arasında "önemli olayların habercisi" olarak yorumlansa da bilimsel açıdan tamamen doğal bir atmosfer olayıdır. Bu tür haleler genellikle sirrus bulutlarının gökyüzünde belirdiği anlarda görülür. Sirrus bulutları, sıcak havadan soğuk bir hava kütlesine geçişin habercisi olarak atmosferde yer alır. Bu nedenle güneş halesinin oluşumu, hava durumunda kısa süre içinde yaşanacak bir değişikliğe, özellikle yağışlı bir sistemin yaklaşmakta olduğuna işaret edebilir. Sonuç olarak bu olay, hem gökyüzü gözlemcileri hem de meteoroloji açısından dikkat çekici olsa da herhangi bir tehlike ya da olağanüstü durumun işareti değildir" dedi.