Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin bilim yuvasına dönüştüğünü söyledi.Ahlat Bilim ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarına katılan Bakan Yardımcısı Yılmaz’ı, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl ile beraberindeki kurum amirleri karşıladı. Açılış öncesi bir konuşma yapan Yılmaz, Ahlat’ın tarihi ve kültürel anlamda kadim bir şehir olduğunu belirterek, ne mutlu ki bin yıl sonra yine bu topraklarda aynı kültürü ve anlayışı taşıyarak bilimsel anlamda çalışmalar yapan, bu işlere meraklı, projeler geliştiren öğrencilerle karşılaştıklarını söyledi. Yılmaz, "Ahlat’ımız bu yönden tarihine ve geçmişine sahip olarak yoluna devam ediyor. Onun için ben burada hem projeye katılan öğrencilerimizi hem de onlara katkı veren, rehberlik yapan öğretmenlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Tabi sevgili yavrularımız, sizler bizim geleceğimizsiniz. Bu kültürel mirasımız nesillerden nesillere aktarılacak ki biz dünyada güçlü olalım. Ülkemiz her yönden kalkınmasıyla dünyada söz sahibi olsun. Bugün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hamdolsun bu gerçekleşiyor. Ahlat’ta Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Türkiye’mizden her hafta 80 öğrencimizi ağırlıyoruz ve orada programlar gerçekleştiriliyor. Yani aslında Ahlat’ın ilim açısından bir merkez olması külliyedeki gerçekleştirilen programlarla da devam ediyor. Çünkü orada birbirinden güzel bilim insanları, kültür insanları, sanat erbabı gelerek Türkiye’mizin farklı illerinden şimdiye kadar 65 ilden gençlerimiz geldiler. Bin 600 kadar öğrencimiz ve bu öğrencilerimiz burada yine Ahlat’ın kültürüyle buluşuyor ve orada bilim yolculuklarına devam ediyor. Sadece burada okullarımızda, bilim sanat merkezimizde gerçekleştirilen çalışmalar değil, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de Ahlat’ta başlı başına bir mektep oldu. Başlı başına bir okul oldu ve buradan da insanlar yetişiyor. Bu aslında Ahlat için çok önemli bir payedir. Gerçekten şanslı nasipli insanlarsınız. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin burada bir şubesinin olması, Türkiye’nin farklı illerinden çocuklarımızın gelip burada eğitim almaları, konferanslar, seminerler, bilimsel faaliyetlerde bulunması, en önemlisi bilim, kültür, tarih iç içe bir medeniyet bilincinin burada çocuklarımıza kazandırılması gerçekten çok önemli bir faaliyet olarak önümüzde duruyor. Onun için biz bu kadim şehrimizin kültürüne sahip çıkarak, bilim mirasına sahip çıkarak, vefa yolunda ilerleyerek elimizden geldiği kadar çocuklarımızı geleceğimize hazırlamaya gayret edeceğiz. Bu konuda gerçekten Ahlat bunu taşıyabilecek nitelikte bir ilçemiz. İnsanlarının ilme, ilim insanlarına verdiği değer, gösterdiği saygı, çocukların merakı bunu göstermektedir" dedi.Kaymakam Bingöl ise Ahlat’ın ilim ve bilim merkezi olduğunu belirterek, "Selçuklunun başkentinde ilmin ve bilimin önemli olduğu kentte bulunuyoruz. İlçemizde de elimizden geldiği kadar eğitim camiamızla birlikte ilim ve bilimi desteklemeye çalışıyoruz" dedi.Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya da, Bakan Yardımcısı Yılmaz’a bilim fuarına katılımlarından dolayı teşekkür etti.Açılış kurdelesinin kesilmesiyle birlikte Bakan Yardımcısı Yılmaz ve beraberindekiler, TÜBİTAK BİLİM Fuarını gezerek, öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri inceledi. Tüm projeleri tek tek inceleyen Yılmaz, öğrencilerle toplu hatıra fotoğrafı çektirerek ziyaretini sonlandırdı.Açılışa MEB Daire Başkanı Abdulhalik Baş, Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün, bazı kurum amirleri ile eğitimciler katıldı.