Sağlık Bakanlığı tarafından Hakkari ve ilçelerindeki hastanelere 177 yeni doktor atandı.Sağlık Bakanlığının 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası kapsamında, Hakkari’ye 1 yan dal uzmanı, 37 uzman hekim ve 139 pratisyen hekim olmak üzere toplam 177 kadro tahsis edildi. Hakkari Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "118. Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kapsamında ilimize 1 yan dal uzmanı, 37 uzman hekim ve 139 pratisyen hekim olmak üzere toplam 177 kadro tahsis edildi. Yapılan kadro tahsislerinin Hakkari ilimize hayırlar getirmesini temenni ederek, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na şükranlarımızı arz ederiz" denildi.