Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 118. Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) Kurası kapsamında Van’a 54’ü uzman hekim, 225’i hekim olmak üzere toplamda 279 yeni kadro tahsis edildi.Van Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamada, kente 279 hekim ataması yapıldığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 118. Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) Kurası kapsamında 54’ü uzman hekim, 225’i hekim olmak üzere toplamda 279 doktorun atandığı ve bunların kentin değişik bölgelerinde görev yapacakları belirtildi.