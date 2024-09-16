Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri öğrencilerle buluştu.Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, Şehit Erol Olçok İlk ve Ortaokulu Özel Öğretim Sınıfını ziyaret ederek, özel öğrenim gören öğrencilerin okul heyecanlarına “Kanka Polisi” ile ortak oldular. Öğrenciler polis abileriyle güzel vakit geçirdiklerini belirterek, bu güzel etkinlikten dolayı emniyet yetkililerine teşekkür ettiler.Çocuklarla sohbet eden polisler, “İstiyoruz ki çocuklarımız, polis abileriyle ablalarıyla kaynaşsınlar. Bunlardan korkmak yerine tam tersine daha yakın olsun istiyoruz ve bilinçaltlarına bu yerleşsin istiyoruz. Çok sayıda okulda çocuklarla buluştuk. Bizim toplum destekli olarak asıl hedefimiz, suçu önlemektir. Suçu önlemeyi de toplumun katılımının sağlanması ile yapabiliriz. İşte biz burada temelde çocuklarımıza ileriki yaşlarda suçu önleme adına, polisliğe destek olması için küçük yaşlarda öğretmeye çalışıyoruz” dediler.