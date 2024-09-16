MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesinde eğitim öğretim hayatının başlangıcı niteliğindeki İlköğretim Haftası, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı.Tören kapsamında Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve okul idarecileri tarafından Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk heykeline çelenk bırakıldı. Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, tören sonunda eğitimin bir toplumun geleceğini şekillendiren en önemli unsur olduğuna vurgu yaparak, İlköğretim Haftası’nı kutladı.Törene katılan öğretmenler ve idareciler, İlköğretim Haftası’nın coşkusunu hep birlikte paylaşırken, okulların açılmasıyla birlikte Malazgirt’te de eğitim heyecanı başladı.İlköğretim Haftası kutlamaları, Malazgirt’te ilçesinde 18 Eylül’de bazı okullarda kutlanacağı belirtildi.