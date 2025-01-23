Hakkari İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara’nın başkanlığında kentte yürütülen ve planlanan sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi yapıldı.Toplantıda, Hakkari genelinde sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu masaya yatırıldı. Aile sağlığı merkezleri ve hastaneler arasındaki entegrasyonun sağlanması için sunulan hizmetlerin birbiriyle uyumlu hale getirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, geçen yıl verilen hizmetlerin etkinliği ve sonuçları da ele alındı. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınan randevuların durumu, il genelindeki poliklinik ve acil muayene oranları, ameliyat hizmetleri, sevk sayıları ve bekleyen hasta randevularının detaylı bir şekilde değerlendirildi toplantıda, 2025 yılı için planlamalar da yapıldı.Toplantı sonunda, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik atılacak adımlar ve çözüm önerileri ele alınarak uygulanabilir planlar belirlendi.Dr. Hamdullah Kara, 2025 yılında da vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için tüm ekiplerin özveriyle çalışacağını vurguladı.