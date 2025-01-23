Van’ın Bahçesaray ilçesinde tedavi gören hamile kadın ambulans helikopter ile Van’a getirildi.Bahçesaray Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 19 yaşındaki gebe hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevki kararlaştırıldı. Van-Bahçesaray kara yolunun kardan kapalı olması ve Bitlis’in Hizan ilçesi bağlantılı yolundaki mesafe nedeniyle Van İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçilerek helikopter ambulans talep edildi. Kısa sürede Bahçesaray’a giden helikopter ambulans hastayı alarak Van’a getirdi.