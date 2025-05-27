Hakkari İl Müftülüğü tarafından düzenlenen "Umre Ödüllü Bilgi Yarışması"nın ödül töreni, Hakkari Valisi Ali Çelik’in katılımıyla yapıldı.Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından İl Müftüsü Hüseyin Okuş, yarışmanın önemine değinerek emeği geçenlere teşekkür etti. Törende konuşan Vali Ali Çelik, anlamlı bir organizasyonda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sevgili öğrenciler; bugün hayatımızdaki temel motivasyon anlarından biri olan ‘marifet iltifata tabidir’ sözünün tam karşılığı olarak hep birlikte buradayız. Marifet gösteren değerli öğrencilerimizi, İl Müftümüzü ve onun kıymetli ekibini, üniversitemizi ve İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzü kalpten tebrik ediyorum. Gayretiniz, çabanız ve elde ettiğiniz başarılar için hepinize teşekkür ediyor, yürekten kutluyorum. Başarı, sonuç gibi gözükse de aslında bir süreçtir. Bu süreç, insanın kendisini dönüştüreceği, bir yol arama serüveninin başlangıç noktasıdır. Siz değerli gençlerin başarıları, sizden sonra gelecek kardeşlerinize örnek teşkil edecektir. Asıl gayemiz, her şeyden önce iyi bir insan olabilmektir. Hepimize düşen en büyük sorumluluk budur. Katılımınız, ilginiz ve gayretiniz için hepinize tekrar teşekkür ediyorum" dedi.Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.