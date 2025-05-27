Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri "Bir Fikrim Var!" sergisi düzenledi. Düzenlenen sergiye Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Çağrı Çırak, İİBF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sinan Temurlenk, akademisyenler ve öğrenciler katılım sağladı.EBYÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hümeyra Sadaklıoğlu öncülüğünde yürütülen girişimcilik dersi kapsamında, öğrenciler çeşitli toplumsal sorunlara çözüm üreten projeler geliştirdi. Ders süresince hem teorik bilgilerini pratiğe döken öğrenciler, hem de topluma katkı sağlayacak fikirler ortaya koydu.Geliştirilen projeler; israfın önlenmesine yönelik uygulamalardan, hijyenin artırılmasına yönelik yenilikçi fikirlere, asansör güvenliğini artıracak çözümlerden görme ve işitme engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak sistemlere kadar geniş bir yelpazede ele alındı.Ayrıca boy ve kilo açısından zorluk yaşayan öğrenciler için ayarlanabilir sıralar tasarlanırken, Erzincan’ın yerel sorunlarına çözüm getirecek projeler ve boşa çalışan sulama sistemlerinin verimli kullanılmasına yönelik öneriler de öğrencilerin projeleri arasında yer aldı. Bunun yanı sıra, deprem olduktan sonra içerideki kişileri belirlemeye yönelik geliştirilen bir sistem ve sanal gerçeklik temelli korku unsurları içeren bir oyun ile askeri personelin kullanımı için tasarlanan, çok amaçlı özelliklere sahip bir saat projesi de dikkat çeken çalışmalar arasında yer aldı.