Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını artırmak ve çocukların potansiyelini keşfetmelerine yardımcı olmak amacıyla “Okul Öncesi Şenlikleri” düzenlendi.Kent Part’ta festival havasında düzenlenen etkinlikte, minikler doyasıya eğlendi. Etkinlik çerçevesinde yüz boyama, palyaço, müzikli etkinlikler, masa tenisi, jimnastik gösterisi ile badminton gibi çeşitli oyunlar oynandı. Çocuklara patlamış mısırın da ikram edildiği etkinliğe; İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, şube müdürleri Sait Ediş ve Oktay Kızılkaya, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Sabri Demir, okul müdürleri, öğretmen ve veliler katıldı.Minik öğrencilerle sohbet ederek sporcularla masa tenisi oynayan İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, okul öncesi eğitimin çocuğun hayatındaki önemine vurgu yapmak; toplumun okul öncesi eğitime yönelik farkındalığını artırmak; çocuk, okul ve aile işbirliğini güçlendirmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Yılmaz, kent genelinde okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması çalışmalarına çok önem verdiklerini ifade etti.