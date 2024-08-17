Yaz Kur’an kursları vesilesiyle yapılan kapanış programında, Yavuz Selim Camisinde gelenek bozulmadı.Yavuz Selim Camisinde son 12 yıldır okuyan öğrenciler için Kemahlı hayırsever işadamı Serdar Durak, yaz Kur’an kursları kapanış programı vesilesiyle öğrenciler arasında başarı durumlarına paralel olarak nakit desteğinde bulunmak suretiyle kurs öğrencilerini sevindiriyor.Yine bu yıl Kur’an- Kerim okumaya başlayan öğrencilerin “Kur’an-ı Kerim’leri Benden Olsun” şiarıyla 100 adet Kur’an- Kerim’i öğrenciler arasında hediye olarak dağıtan işadamı yaptığı anlamlı hediye ile hayra ortak oldu.İl Müftü Yardımcıları Medet Şahin ve Gökhan Badem’in nezaretlerinde ve kurs öğreticileri hocalarının katılımlarıyla 244 öğrenciye zarf içerisinde her bir öğrenciye 400’er TL nakit yardımında bulunuldu. Ayrıca Yasin-i Şerif’i ezberleyen altı öğrenci için 600 TL tutarında hediye takdim edildi.Görevli hocaların, 1 Temmuz ile 16 Ağustos tarihleri arasında yürütülen Yaz Kur’an Kursları süresince öğrencilere çeşitli hediyeler takdim eden hayır sahiplerine de birer plaket takdiminde bulunarak onları da onurlandırmayı unutmadılar.